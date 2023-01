Il 4 gennaio riparte il campionato

Dopo la parentesi dei mondiali in Qatar che ha decretato l’Argentina campione del mondo nella finale vinta contro la Francia, il 4 gennaio finalmente riparte il campionato di serie A per disputare la 16ma del girone di andata.

Milan, Juventus, Lazio e Inter devono rincorrere il Napoli che è saldamente al comando della classifica con 41 punti, otto sul Milan, dieci sulla Juventus e undici su Inter e Lazio.

Dopo circa due mesi di interruzione bisognerà vedere come ripartiranno le squadre per la ripresa della stagione. Più che una ripresa del campionato sembra iniziare un nuovo campionato.

Ad aspettare il Napoli capolista ci sarà proprio l’Inter nella insidiosa trasferta di San Siro. Il Napoli, vincendo, ha l’opportunità di confermare e consolidare il primo posto ricacciando i nerazzuri a 14 punti di distanza, un gap a quel punto iincolmabile. L’Inter ovviamente spera che una vittoria casalinga rilanci le ambizioni scudetto riducendo le distanze a otto punti.

Turno invece all’apparenza agevole per il Milan che dovrà andare nel Cilento a casa della Salernitana. Un Milan che, oltre a dover fare i conti con molti infortuni, a giudicare dalle amichevoli finora disputate, per quanto ciò possa contare, appare in forte difficoltà. Ma vincendo e naturalmente sperando in un successo dei cugini nerazzurri, i rossoneri accorcerebbero la classica a 5 punti di distanza.

La Juventus, ancora priva di molti elementi chiave della squadra come Vlahovic sempre affetto da pubalgia, Di Maria e Paredes che rientrano oggi a Torino dalle ferie, oltre agli inforunati Bonucci, Cuadrado, Szczesny e i lungodegenti De Sciglio e Pogba è attesa invece a Cremona in una gara da non sottovalutare in alcun modo.

C’è quindi grande attesa e curiosità per vedere con che marcia ripartiranno le squadre come se fosse l’inizio di una nuova stagione.

Questo l’elenco completo delle gare che si disputeranno tutte il 4 gennaio

Salernitana-Milan

Sassuolo-Sampdoria

Torino-Verona

Spezia-Atalanta

Roma-Bologna

Spezia-Atalanta

Roma-Bologna

Lecce-Lazio

Fiorentina-Monza

Cremonese-Juventus

Udinese-Empoli

Inter-Napoli