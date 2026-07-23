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Genitori al centro commerciale, tre figli piccoli lasciati per ore da soli in casa: denunciati

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Avrebbero lasciato i tre figli di 11, 5 e 3 anni soli in casa per ore mentre loro si trovavano al centro commerciale. Per questo i carabinieri di Lendinara hanno denunciato alla procura di Rovigo una coppia di genitori, un francese di 63 anni e una rumena di 27, per abbandono di minori, segnalando la vicenda anche ai servizi sociali.  

La vicenda risale allo scorso giugno, quando i militari sono intervenuti in un condominio per una segnalazione effettuata da alcuni vicini, allarmati dalle voci e dai rumori provenienti dall’appartamento della coppia, dal quale i due erano stati visti uscire ma senza i loro tre figli minori. I genitori, rintracciati telefonicamente dai carabinieri, avevano dichiarato di trovarsi in un centro commerciale di Rovigo per alcune commissioni, solo che sono rientrati a casa diverse ore dopo l’allontanamento e il contatto telefonico coi militari. Quindi per i due è scattata la denuncia.  

 

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