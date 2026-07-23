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Donna trovata morta in casa a Torino, c’è un indagato

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
C’è un indagato per la morte della giovane donna trovata senza vita la sera di lunedi’ scorso in un appartamento di Barriera di Milano, a Torino, avvolta in un telo e nascosta nel cassettone del letto. A quando si apprende, l’indagato sarebbe stato ascoltato a lungo dagli investigatori della Squadra Mobile di Torino che dal momento del ritrovamento del cadavere, in avanzato stato di decomposizione, sono al lavoro per ricostruire vita privata e lavorativa della vittima. Oggi, intanto, è stata eseguita l’autopsia per accertare le cause della morte e stabilire con maggiore certezza quando la donna è morta. Ancora presto, fanno sapere gli investigatori, per conoscere gli esiti delle analisi. A dare l’allarme era stato un amico preoccupato per non avere avuto piu’ notizie della donna.  

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