Formentera, italiano muore mentre nuota sulla spiaggia di Llevant

(Adnkronos) – Un cittadino italiano è morto questo pomeriggio sulla spiaggia di Llevant a Formentera, nelle isole spagnole delle Baleari, mentre nuotava. La notizia è stata confermata dal Comune dell’isola, secondo il quale la causa più probabile del decesso è l’annegamento, sebbene non sia ancora stata confermata con assoluta certezza. La Guardia Civil dell’isola ha preso in carico le indagini, riportano i media locali. L’allarme è stato dato da un altro bagnante che si trovava sulla spiaggia di Llevant, il quale, vedendo la vittima “in difficoltà in acqua”, ha tentato di aiutarlo. Nonostante gli sforzi messi in atto “non è stato possibile rianimarlo”, ha dichiarato il Comune, aggiungendo che all’operazione hanno partecipato anche agenti della Polizia Locale di Formentera.

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