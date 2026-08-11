Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Formentera, italiano muore mentre nuota sulla spiaggia di Llevant

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un cittadino italiano è morto questo pomeriggio sulla spiaggia di Llevant a Formentera, nelle isole spagnole delle Baleari, mentre nuotava. La notizia è stata confermata dal Comune dell’isola, secondo il quale la causa più probabile del decesso è l’annegamento, sebbene non sia ancora stata confermata con assoluta certezza. La Guardia Civil dell’isola ha preso in carico le indagini, riportano i media locali. L’allarme è stato dato da un altro bagnante che si trovava sulla spiaggia di Llevant, il quale, vedendo la vittima “in difficoltà in acqua”, ha tentato di aiutarlo. Nonostante gli sforzi messi in atto “non è stato possibile rianimarlo”, ha dichiarato il Comune, aggiungendo che all’operazione hanno partecipato anche agenti della Polizia Locale di Formentera. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Covid Italia, +32% ricoveri in una settimana. “Crescita rapida e improvvisa”

27 Novembre 2023

Vittorio Cecchi Gori in terapia intensiva al Gemelli

14 Febbraio 2024

A Bangkok la mostra “Passione italiana: l’arte dell’espresso”

10 Aprile 2026

A Londra la moda italiana in vetrina a Scoop International con 32 imprese

23 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno