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“Non guardate l’eclissi, io ho perso la vista”, il messaggio dell’ex deputata spagnola

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Non guardate l’eclissi di sole, in nessun caso. Il messaggio è di Mercedes López Romero, ex deputata spagnola del partito Ciudadanos nel Parlamento de Andalucía e fisioterapeuta, affetta da una cecità del 90% per aver guardato direttamente questo fenomeno eccezionale quando aveva solo 8 anni.  

In un’intervista con il giornalista di EFE Alfredo Valenzuela, López lancia un avvertimento alla vigilia dell’eclissi totale del 12 agosto: non guardare l’eclissi in nessun caso, nemmeno utilizzando occhiali protettivi, e prestare la massima attenzione in caso di minori visto che gli occhi dei bambini sono molto più sensibili e vulnerabili, motivo per cui il rischio di subire danni irreparabili alla retina è altissimo. 

“Mi fa paura vedere che la gente andrà a vedere l’eclissi anche con i bambini, non sono consapevoli del pericolo che comporta”, sottolinea la 45enne che racconta della sua ‘bravata infantile’ nel cortile della sua scuola a Dalías (Almería). Durante un’eclissi, si nascose insieme ad altri bambini per fare a gara a chi resisteva più a lungo a guardare il sole senza farsi vedere dagli adulti, che lo stavano osservando da una certa distanza con misure di protezione. Sua sorella, più giovane di due anni, e altri compagni non sostennero lo sguardo così a lungo e si salvarono dal subire conseguenze permanenti. 

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