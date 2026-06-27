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Bologna, veicolo si ribalta in autostrada: morta 24enne, neonato sbalzato fuori è grave

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Una 24enne ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto questa mattina sulla A14, al chilometro 0+500. Per cause in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che si è poi ribaltato. Un bimbo di sei mesi, che la donna verosimilmente avrebbe tenuto in braccio, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. È stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna ed è ricoverato in rianimazione in condizioni critiche. Altre quattro le persone presenti sul mezzo. Due minori, un maschio e una femmina, sono in reparto pediatrico e non sono in pericolo di vita. Una 48enne e un 55enne sono ricoverati in medicina d’urgenza. Sul posto, oltre ai soccorsi, è intervenuta la polizia stradale. 

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