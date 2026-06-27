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Incidente sul lavoro, precipita da un palazzo in costruzione a Olbia: morto sul colpo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Incidente mortale sul lavoro a Olbia. Renato Mariotti, 65enne direttore dei lavori di un cantiere edile in centro cittadino, in via Gramsci, è precipitato questa mattina da un palazzo di dieci piani in costruzione ed è morto sul colpo.  

Non è ancora chiaro da quale altezza sia caduto. Sul posto il 118, che non ha potuto far altro che costatare il decesso, i Carabinieri e i tecnici dello Spresal della Asl gallurese per stabilire le cause e l’altezza da cui è precipitato l’uomo. 

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