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Mondiali, stanotte Argentina-Giordania: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L’Argentina di Lionel Messi chiude il gruppo J dei Mondiali affrontando oggi, alle 4 della notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno, la Giordania ultima del girone e già matematicamente eliminata. Il sette volte pallone d’oro dovrebbe essere risparmiato dal ct Scaloni e partire dalla panchina. Le due nazionali si affrontano al Dallas Stadium di Arlington in Texas. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Argentina e Giordania in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Argentina-Giordania, in campo stanotte alle 4: 

ARGENTINA (4-3-3): E. Martínez; Montiel, Romero, Medina, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Almada; G. Simeone, Lautaro Martínez, Alvarez. Ct: Lionel Scaloni.  

GIORDANIA 4-4-2): Abulaila; Al-Arab, Haddad, Nasib, Abualnadi; Al-Rawabdeh, Ayed, Sadeh, Al-Taamari; Al- Taamari, Olwan. Ct: Jamal Sellami.  

 

La partita dei Mondiali 2026 tra Argentina e Giordania sarà visibile in diretta su Dazn e sull’app di Dazn. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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