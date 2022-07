Formazione, dalla Cisl un progetto sulla “Conoscenza finanziaria”

Il tema dell’educazione finanziaria è oggi di grande attualità e rilevanza in un contesto internazionale complesso che richiede ai cittadini maggiori competenze e capacità di scelta e l’acquisizione da parte dei giovani di conoscenze e competenze necessarie per avere un corretto rapporto con il denaro e con il suo valore.

In tale contesto è stato ideato un primo interessante percorso sperimentale di formazione, che sarà erogato in sinergia tra la CISL Scuola di Roma Capitale e Rieti e la First CISL di Roma e Rieti, dedicato agli studenti delle scuole superiori della Capitale, dal titolo “LA CONOSCENZA FINANZIARIA COME ANTICORPO NATURALE ALLA VULNERABILITÀ ECONOMICA”

Ne parliamo, per meglio comprendere i contenuti e l’organizzazione dell’iniziativa, con i due Segretari Generali delle Federazioni territoriali coinvolte: Michele Sorge, della CISL Scuola, e Claudio Stroppa, della First Cisl.

D. Perché si ritiene importante formare i giovani sulla materia finanziaria e creditizia?

Sorge: Le esperienze internazionali mostrano come la scuola rappresenti il canale principale per avvicinare i ragazzi al mondo dell’economia, soprattutto perché consente di raggiungere una vasta fascia di popolazione di tutti i ceti sociali. Solo il 30% degli individui in Italia è dotato di alfabetizzazione finanziaria, con enormi disparità di genere, ruolo professionale e distribuzione territoriale. E i numeri sono molto bassi anche tra gli studenti. Circa uno studente su cinque non possiede le competenze minime necessarie per prendere decisioni finanziarie responsabili e ben informate. Si tratta di una fragilità culturale che ha effetti negativi sul benessere dei singoli e sul sistema-paese nel suo complesso. Oggi manca un luogo deputato all’educazione finanziaria e proprio per questo motivo, la First Cisl e la Cisl Scuola di Roma Capitale e Rieti, propongono interventi formativi dedicati a studenti e docenti delle scuole superiori. Vorrei evidenziare la grande attenzione e sensibilità dimostrata da tantissimi docenti e dirigenti scolastici della Capitale, che hanno accolto con grande entusiasmo questa nostra proposta. Abbiamo dovuto articolare il calendario degli interventi formativi su un numero maggiore di mesi rispetto a quelli ipotizzati in partenza, proprio per l’elevato numero di richieste pervenute. Ciò a dimostrazione del fatto che la scuola rappresenta un fondamentale veicolo di cultura ed educazione, indispensabile per la crescita dei nostri ragazzi.

D. Come è stata organizzato e strutturato il percorso di formazione?

STROPPA: Il percorso di formazione, nella prima fase sperimentale, si concentrerà su alcune scuole superiori di Roma, che hanno accolto con grande interesse questa opportunità. Si partirà alla fine di settembre e si concluderà nel mese di gennaio 2023. Sono previste due diverse giornate in aula: la prima tratterà di temi base come, ad esempio, la definizione di moneta, i rapporti bancari, i mezzi di pagamento e i concetti di indebitamento e sovraindebitamento. Nella seconda giornata si approfondiranno i temi inerenti alla consulenza finanziaria e ai principali di strumenti finanziari. In aula saranno presenti nostri delegati sindacali della First Cisl che svolgono, da molti anni, attività ad alto contenuto professionale in banche e società creditizie. Il corso sarà inoltre arricchito nei contenuti dalla partecipazione del Prof. Lucio Lamberti, docente universitario in politica economica e scienze delle finanze presso l’università telematica San Raffaele e componente del Comitato scientifico della Fondazione FIBA. Nel mese di gennaio, al termine delle giornate di formazione, saranno svolte delle visite guidate presso Istituti di Credito presenti nella Capitale, per permettere ai giovani studenti di approfondire sul campo il funzionamento di una Banca.

