Fondi, domenica 21 maggio la presentazione di “The Castle”: l’ultimo video-lavoro di Luqas DJ

Musica, il fascino del panorama più suggestivo della città, la bellezza senza tempo del Castello Caetani e la magia della notte: ci sarà tutto questo e molto altro in “The Castle”, il video realizzato da Luqas DJ nell’ambito di un’iniziativa di valorizzazione delle bellezze storiche e paesaggistiche della provincia di Latina.

Al progetto, promosso dall’Associazione “Pontinia Città Ideale”, hanno già aderito, oltre al Comune di Fondi che ha concesso il patrocinio, anche le Città di Terracina, Ponza e Sperlonga. Ad ogni località è stato dedicato un video emozionale volto ad esaltare la bellezza, il fascino e le caratteristiche storiche e naturalistiche del territorio.

Il video sarà presentato ufficialmente alla Città domenica 21 maggio 2023, alle 19:30, sulla terrazza panoramica del Castello Caetani.

«Il progetto – ha spiegato ieri l’autore che si è recato in Comune per incontrare il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – ha iniziato a prendere forma durante la pandemia, ma in questi ultimi mesi è arrivato a compimento ed è pronto per l’atteso debutto. Ho infatti pensato di abbinare gli strumenti del mio lavoro, per esempio consolle, luci di scena e droni a paesaggi e monumenti. La collaborazione con “Studio in Posa” è stato l’ultimo tassello di un’idea a cui pensavo da tempo. L’auspicio, naturalmente, è divulgare la bellezza delle nostre città ma anche promuovere il territorio facendone vivere e viaggiare in rete la storia, le peculiarità monumentali e i paesaggi più suggestivi».

LUQAS DEEJAY, all’anagrafe Gianluca Guidi, è nato il 6 agosto del 1984 a Terracina (LT), vive a Pontinia (LT) ed è un convinto promotore del territorio pontino.

Si è avvicinato alla musica già dalle scuole medie iniziando a suonare la chitarra classica, ma la voglia di conoscere e saper usare più strumenti, oltre alla rapida acquisizione di tecniche elettroniche, lo hanno presto trasformato in un DJ. Tra feste private e piccoli eventi, il nome di Luqas ha iniziato rapidamente a girare in provincia fino a donargli una discreta fama con l’House Music, la Deephouse e la Techouse. È attento all’aspetto tecnologico e ai dettagli sin da quando ha cominciato a praticare il djing e a cambiare spesso supporti; ha inoltre una grande passione per il vinile. Attualmente, dopo anni di sperimentazione, Luqas ha fatto delle sue capacità un vero e proprio lavoro ed è diventato a tutti gli effetti un quotato DJ, ma anche arrangiatore musicale, insegnante traktor presso REMIXME e giudice Dj del TOUR MUSIC FEST. Tra le ultime passioni, quella delle produzioni video, abbinate a nuove tecniche, innovativi stili di mixaggio e inedite selezioni musicali. Le sue ultime produzioni sono OBLIVION e LOVE NIGHT prodotte insieme a DEEV (Diego Vona).