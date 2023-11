“Primavera (anche se non mi va)” è il nuovo singolo di MonnaELisa

Da venerdì 17 novembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Primavera (anche se non mi va)”, il nuovo singolo di MonnaElisa, disponibile sulle piattaforme digitali dal 27 ottobre per Joseba Label. Il brano è stato presentato durante una sfida alla 23^ edizione del programma Tv Amici di Maria De Filippi.

“Primavera (Anche se non mi va)” è un brano che descrive la sensazione che provi quando incontri quella persona che ti fa sentire libera, sembra quasi di volare. È un amore non eterno, o forse si, comunque sia è una botta di luce incredibile, che fa sentire vivi.

L’artista commenta così il nuovo singolo: “Primavera è è una dichiarazione d’amore.”

Biografia

Il 25 Aprile, una data che tutta l’Italia ha impressa nella memoria per ovvie ragioni, è anche il giorno in cui nasce Elisa Malpezzi, la biondina di Forlì con gli occhi color cielo è una faccia tendente al capriccio.

Nè bambole nè altalene come compagne d’infanzia ma bensì le sue chitarre, ancora tutte colorate, piene di adesivi, come a volerle ricordare ogni esperienza, ogni tappa musicale, ogni mano stretta.

Da lì in poi tecniche del canto, perché è giusto crescere e imparare, ecco allora i tanti stage, corsi e simili nelle più disparate accademie dello stivale.

E poi una volta arrivata ai 18, la candelina sulla sua torta si chiama MonnaElisa, proprio come quella tizia del quadro, minuscola ma capace di attirare a sè lunghe ed infinite file di persone, per un momento, una foto, o anche solo un “io c’ero”.

Un po’ cantautrice, un po’ rocker e un po’ nostalgica, sicuramente ribelle.

Si… la sua è una musica ribelle.

Col caldo del luglio 2022, lasciando il sole fuori dalla porta, si chiude in studio sparandosi in cuffia la musica di 21 pilots, Mara Sattei, Muse e sotto la supervisione del producer Giannaccini Gravante Matteo, inizia la registrazione del suo primo album da professionista.

Con la Kardia Ble Music Management firma un primo mini tour di 10 date tra agosto e settembre 2022, girando tutta l’Emilia Romagna.

Alla fine del 2023 si gioca la carta AreaSanremo, passando la prima fase, poi la seconda, ritrovandosi vincitrice con il brano “Gaia”. Quindi Amadeus, grandi opportunità, fino al suo approdo sotto l’ala di Gianni Testa per la Joseba Production.

E ora? Ora scrive il suo E.P. e si guardo attorno…

L’artista è stata selezionata tra i 49 artisti di Sanremo Giovani 2023.

Dopo il brano “Caffè”, “Primavera (Anche se non mi va” è il nuovo singolo di MonnaElisa disponibile sulle piattaforme digitali dal 27 ottobre 2023 e in rotazione radiofonica da venerdì 17 novembre.

