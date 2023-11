SuperEnalotto, centrato a Rovigo un 6 da oltre 85 milioni di euro

(Adnkronos) – Maxi vincita al SuperEnalotto. Centrato oggi a Rovigo un 6 da oltre 85 milioni di euro. Si tratta del quarto '6' del 2023. Il fortunato vincitore ha giocato la schedina nella tabaccheria di Giampietro Fornasiero. Con quella di stasera, ricorda Agipronews, sono 129 le vincite con il '6' realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. L’ultimo Jackpot risale al 10 giugno scorso, quando a Teramo sono andati 42,5 milioni di euro. Il 25 marzo scorso altri 73,8 milioni erano stati vinti online, mentre solo poche settimane prima, il 16 febbraio, era stato vinto il Jackpot più alto nella storia del gioco, un colpo da 371,1 milioni di euro con il sistema 'Una Buona Stella' da 450 euro, diviso in 90 cedole a caratura da 5 euro ciascuna. La vincita è stata di circa 4 milioni di euro per ogni giocatore. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. Circa 17 milioni del Jackpot centrato questa sera torneranno nelle casse dello Stato: è l’effetto della “tassa sulla fortuna” che prevede un prelievo del 20%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita. Il Jackpot centrato questa sera,rileva Agipronews, è il decimo 6 realizzato in Veneto nella storia del SuperEnalotto. La vincita di prima categoria mancava in regione dal 2017, quando a Caorle, in provincia di Venezia venne realizzato un 6 da oltre 77 milioni di euro. Nella storia delle regioni più premiate dalle vincite di prima categoria, la Campania è sempre al primo posto con 18 '6', seguita dal Lazio con 16. Alle sue spalle l’Emilia-Romagna con 13 e la Puglia e proprio il Veneto con 10. Sono invece tre le regioni che dal 1997 a oggi non hanno mai realizzato un '6': si tratta di Valle d'Aosta, Trentino e Molise. Grazie al Jackpot di ripartenza, la sestina vincente già dal prossimo concorso metterà sul piatto 18 milioni di euro. Un 'tesoretto' costruito grazie a tutti i concorsi successivi all'ultimo 6 in cui non sono stati realizzati dei 5+, con la metà del montepremi della seconda categoria di premio che incrementa il Jackpot in palio, mentre il restante 50% va a formare il montepremi di ripartenza. Al Superenalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: – con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; – con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro; – con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro; – con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro; – con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro. La schedina minima nel concorso del Superenalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto ad una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata. In ogni schedina, si può inserire un numero Superstar, scelto dal giocatore o selezionato automaticamente dal sistema. La posta di gioco è di euro 0,50. La giocata minima per partecipare al Superstar è di una combinazione di gioco del Superenalotto abbinata al numero Superstar, che permette di ottenere premi a punteggio e premi istantanei straordinari. I premi a punteggio vengono vinti quando uno dei numeri estratti nel concorso Superenalotto corrisponde al numero Superstar stampato sulla ricevuta di gioco. Le categorie di vincita, relative ai premi Superstar a punteggio, sono: – premio 5 stella, realizzato ottenendo punti 5 nel concorso Superenalotto più il numero Superstar; – premio 4 stella, realizzato ottenendo punti 4 nel concorso Superenalotto più il numero Superstar; – premio 3 stella, realizzato ottenendo punti 3 nel concorso Superenalotto più il numero Superstar; – premio 2 stella, realizzato ottenendo punti 2 nel concorso Superenalotto più il numero Superstar; – premio 1 stella, realizzato ottenendo punti 1 nel concorso Superenalotto più il numero Superstar; – premio 0 stella, realizzato ottenendo zero punti nel concorso Superenalotto più il numero Superstar. – premio punti 0 nel concorso Superenalotto più il numero Superstar. – premio 5 Stella – 25 volte l'importo della vincita ottenuta con punti 5 al concorso Superenalotto; – premio 4 stella – 100 volte l'importo della vincita ottenuta con punti 4 al concorso Superenalotto; – premio 3 stella – 100 volte l'importo della vincita ottenuta con punti 3 al concorso Superenalotto; – premio 2 stella, euro 100,00; – premio 1 stella, euro 10,00; – premio 0 stella, euro 5,00. C'è differenza tra numero Superstar e numero Jolly. Quest'ultimo viene sorteggiato dalla stessa urna dei numeri principali del concorso. Chi indovina cinque dei sei numeri principali più il numero Jolly si aggiudica i premi della categoria 5+Jolly, vale a dire il 5+1. A differenza del Superstar, il numero Jolly non viene scelto sulla schedina. E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'app del Superenalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile online un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. Superenalotto di oggi, ecco la combinazione vincente: 56 – 52- 40 – 9- 10 – 19 . Numero Jolly: 50. Numero Superstar: 42. La prossima estrazione è in programma venerdì 17 novembre 2023. Si tratta di un'estrazione aggiuntiva, quella del venerdì, che viene fatta dal 7 luglio a sostegno dell'Emilia-Romagna. Nei giorni di estrazione si può giocare fino alle 19.30. 