Roma, Segnalini su via di Portonaccio: “Messa in sicurezza marciapiedi, realizziamo intervento atteso da anni”

Una completa messa in sicurezza del percorso di via di Portonaccio, nella tratta sottostante il ponte sulla FL2, questo è lo scopo del progetto che Roma Capitale sta portando avanti nel tratto di strada tra i Municipi IV e V, dove l’assessore ai lavori Pubblici di Roma Capitale ha svolto un sopralluogo con il Presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti e l’assessore Maura Lostia del Municipio V. Si tratta di un punto nevralgico di congiunzione tra i due territori municipali dove insistono, oltre alle attività commerciali, anche la stazione ferroviaria Prenestina linea di Alta Velocità, le fermate dei bus, il parco ex SNIA.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma di messa in sicurezza dei percorsi pedonali. Si prevede l’allargamento dei marciapiedi con installazione di parapedonali, anticipando la riqualificazione profonda dell’intera viabilità ad opera di Anas nell’ambito del programma per il Giubileo del 2025.

I lavori

Il tratto di marciapiede interessato dai lavori è lungo circa 220 metri, in entrambe le direzioni di marcia. Attualmente è largo meno di un metro. L’intervento prevede l’allargamento a circa 2 metri, protetto da parapedonali, sia a salvaguardia dei pedoni sia per evitare fenomeni di sosta selvaggia. Si prevede anche il rifacimento dei sistemi di raccolta delle acque piovane, ripristinando anche quelle caditoie completamente chiuse sotto il precedente marciapiede, e la realizzazione, al posto dei new jersey attuali, di un cordolo per la divisione delle careggiate al di fuori del sottopasso, per la sicurezza anche degli automobilisti. L’importo complessivo dei lavori è di circa 220.000 euro. I lavori saranno coordinati con quelli della rete Fastweb e con il ripristino della conduttura idrica di ACEA.

“Stiamo portando avanti un intervento atteso da anni, già nel 2016 i cittadini avevano rappresentato la pericolosità del marciapiede per le strette dimensioni, che ora allarghiamo fino a due metri, per consentire il passaggio di pedoni, mamme con i passeggini e disabili in sicurezza. Interveniamo anche sulle caditoie per scongiurare gli allagamenti. È un progetto importante perché via di Portonaccio rappresenta l’unico collegamento pedonale tra i quartieri di Casal Bertone e Largo Preneste, e consente ai residenti del quadrante di raggiungere i collegamenti pubblici sul ferro rappresentati dal tram di via Prenestina e dal treno regionale FL2 Roma fermata Prenestina. Dà inoltre accesso al parco pubblico “Parco delle Energie nell’area ex SNIA”. A seguire, con i fondi del Giubileo, da Anas sarà riqualificata l’intera strada”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini.

“Finalmente facciamo un’opera richiesta da tempo. A differenza dei nostri predecessori, ascoltiamo i cittadini e realizziamo le opere che ci chiedono. Questo è un collegamento importantissimo tra i due municipi che permette di attraversare in sicurezza il sottopasso di Portonaccio, andare al parco e alla stazione ferroviaria. tutto questo non era possibile soprattutto ai disabili e alle mamme con il passeggino. tutti potranno percorrere quel tratto di strada senza nessun pericolo”, dichiara il Presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti.

“Esprimiamo grande soddisfazione per aver dato una risposta puntuale e funzionale al territorio. Le cittadine e i cittadini nonché i comitati aspettavano da ben 7 anni un collegamento pedonale in sicurezza per accedere agevolmente al monumento naturale del lago della SNIA e a tutta la mobilità pubblica di Largo Preneste. Un lavoro studiato in tutti i dettagli che riqualificherà un altro punto nevralgico del nostro municipio“, commenta il Presidente del Municipio V Mauro Caliste.