Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

FlyDubai, la testimonianza del passeggero eroe: “Ho bloccato il terrorista in cabina e pilotato l’aereo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Momenti drammatici a bordo del volo FlyDubai, finito al centro di un tentativo di dirottamento. A evitare la tragedia è stato il coraggio dei passeggeri. Durante un incontro all’aeroporto Ben Gurion con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il primo, che è intervenuto contro l’aggressore, ha raccontato come è riuscito a bloccare il terrorista.  

 

“Quando sono entrato nella cabina di pilotaggio ho visto il terrorista tra i due sedili. Non c’erano piloti seduti ai comandi, così l’ho afferrato, bloccato e trascinato fuori”, ha spiegato. Secondo quanto riferisce il Times of Israel, l’uomo ha raccontato che l’aggressore stava tentando di danneggiare i comandi di volo per rendere l’aereo ingovernabile. Dopo aver immobilizzato il terrorista, ha chiesto l’aiuto di altri passeggeri israeliani per tenerlo sotto controllo mentre il velivolo stava perdendo stabilità. 

Il passeggero è quindi tornato nella cabina di pilotaggio e ha cercato di riportare l’aereo in assetto. “Sono rientrato, ho afferrato i comandi e ho iniziato a tirarli”, ha detto, spiegando di aver appreso alcune nozioni guardando ‘Mayday’, la nota serie documentaria sugli incidenti aerei. “L’aereo ha iniziato a raddrizzarsi e a quel punto il pilota mi ha detto che avrebbe ripreso il controllo”, ha concluso, ricostruendo i momenti decisivi che avrebbero consentito di scongiurare il peggio. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Tragedia a Treviso, morto il motociclista 25enne ricoverato da domenica

24 Luglio 2026

Ambiente, Rondini (Coni): “Presenza atleti internazionali dà voce ad ambientalismo”

17 Settembre 2026

Zerocalcare: “Il mio rapporto con Netflix? Le contraddizioni ci sono, ma non ho mai tradito i miei contenuti”

25 Maggio 2026

Cina, le auto elettriche sono il 60% delle auto nuove vendute ad agosto

11 Settembre 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno