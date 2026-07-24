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Tragedia a Treviso, morto il motociclista 25enne ricoverato da domenica

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
È morto nel corso della notte, all’ospedale di Treviso, Adam Sbizzera, il 25enne di Setteville (Belluno) che domenica 19 luglio era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla strada statale Feltrina, a Montebelluna.  

Il giovane motociclista aveva impattato ad alta velocità contro la fiancata dell’auto guidata da un 60enne che si stava immettendo sulla strada. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi ed era stato ricoverato in terapia intensiva.  

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