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Jennie torna con il nuovo singolo ‘Less Than a Lover’: il racconto di un amore estivo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
È uscito oggi, venerdì 24 luglio, ‘Less Than a Lover’, il nuovo singolo della superstar sudcoreana e icona mondiale Jennie. Ad accompagnare il brano, in radio da oggi, venerdì 31 luglio, il video ufficiale. Il nuovo singolo è la personale dedica dell’artista all’estate e a quella particolare emozione, entusiasmante e persistente, legata a una relazione capace di esistere in bilico tra l’amicizia e l’amore.  

Scritto dalla stessa Jennie, il brano esplora quel sentimento verso qualcuno che è più di una semplice amicizia, ma ‘meno di un innamorato’, causando una sorta di confusione ed euforia per questa connessione non ancora definita. Il singolo espande anche la palette musicale di Jennie, grazie a un sound alternative-pop più morbido, alla presenza di chitarre lo-fi e a tastiere elettriche vintage, e alla voce e al testo di Jennie, che con naturalezza va a dipingere sentimenti soffusi in una relazione che allo stesso tempo non è né amicizia né amore. 

Il video ufficiale la vede protagonista di un altro mondo: è un’altra versione di sé stessa, impegnata a girare un breve cortometraggio con degli amici, dove una falsa storia d’amore va a ridefinire una nuova dinamica tra di loro, che prima non esisteva.  

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