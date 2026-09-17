Ambiente, Rondini (Coni): “Presenza atleti internazionali dà voce ad ambientalismo”

(Adnkronos) – La We Can Blu It saranno “tre giorni caratterizzati da un connubio tra sport, ambiente e sostenibilità. Questa è una dimostrazione di come lo sport va oltre la competizione agonistica, ma può dare dei valori, un messaggio, in questo caso la sostenibilità”. Lo ha detto l’oro olimpico al canottaggio e membro della giunta Coni, Valentina Rondini, alla presentazione conferenza stampa di lancio dell’evento ‘We Can Blu It’ che si terrà a Roma il 25, il 26 e il 27 settembre sul Tevere. “Invitare atleti di livello internazionale a questa gara è un modo per far sentire la nostra voce non solo in Italia ma anche all’estero. È un modo per trasformare queste persone nei dei valori dello sport”, ha concluso la Rondini.

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