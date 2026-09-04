Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

US Open, oggi Alcaraz-Wu – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz torna in campo agli US Open 2026. Oggi, venerdì 4 settembre, il tennista spagnolo affronta il cinese Wu – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam americano, l’ultimo dell’anno e a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Jannik Sinner nella finale dell’ultima edizione. Alcaraz arriva alla sfida dopo aver battuto nel turno precedente Faria, mentre all’esordio aveva superato Safiullin. 

 

In caso di passaggio del turno, Alcaraz sfiderà il vincente di Bublik-Paul. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Caccia F-16 Usa si schianta al largo delle coste della Corea del Sud

31 Gennaio 2024

Elezioni Sardegna, Truzzu: “Sconfitta mia responsabilità. Cagliari ha votato contro di me”

27 Febbraio 2024

Energia: Biolng-sol e Greenthesis group insieme per la mobilità sostenibile

24 Febbraio 2021

Sanremo, pronostici Sisal: “Geolier, Irama ed Emma pronti a salire su podio seconda serata”

7 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno