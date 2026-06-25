Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Mondiali, chi gioca oggi? Il programma, le partite e dove vederle in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Giugno 2026
Lettura di 3 minuti

(Adnkronos) – Continua la terza giornata della fase a gruppi dei Mondiali 2026. La Coppa del Mondo, che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada, si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi e oggi, giovedì 25 giugno, torna in campo il girone E. Ad aprire la serata italiana saranno Germania-Ecuador e Curacao-Costa d’Avorio, in campo in contemporanea alle 22. Ecco il programma di tutte le gare di giornata dei Mondiali, i gironi e dove vederle in tv e streaming su Dazn e in chiaro sui canali Rai. 

Ecco i gruppi dei Mondiali 2026:  

Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Cechia 

Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera 

Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti 

Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia 

Gruppo E: Germania, Curacao, Costa d’Avorio, Ecuador 

Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia 

Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda 

Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay 

Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia 

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania 

Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia 

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama 

Ecco il calendario di tutte le partite dei Mondiali di oggi e dei prossimi giorni:  

25 GIUGNO
 

Ore 22:00 – Curacao-Costa d’Avorio (Gruppo E) – Dazn 

Ore 22:00 – Ecuador-Germania (Gruppo E) – Rai e Dazn 

26 GIUGNO 

Ore 1:00 – Giappone-Svezia (Gruppo F) – Dazn 

Ore 1:00 – Tunisia-Olanda (Gruppo F) – Dazn 

Ore 4:00 – Turchia-Usa (Gruppo D) – Dazn 

Ore 4:00 – Paraguay-Australia (Gruppo D) – Dazn 

Ore 21:00 – Norvegia-Francia (Gruppo I) – Rai e Dazn 

Ore 21:00 – Senegal-Iraq (Gruppo I) – Dazn 

27 GIUGNO 

Ore 2:00 – Capoverde-Arabia Saudita (Gruppo H) – Dazn 

Ore 2:00 – Uruguay-Spagna (Gruppo H) – Dazn 

Ore 5:00 – Egitto-Iran (Gruppo G) – Dazn 

Ore 5:00 – Nuova Zelanda-Belgio (Gruppo G) – Dazn 

Ore 23:00 – Panama-Inghilterra (Gruppo L) – Rai e Dazn (ipotesi) 

Ore 23:00 – Croazia-Ghana (Gruppo L) – Rai e Dazn (ipotesi) 

28 GIUGNO 

Ore 1:30 – Colombia-Portogallo (Gruppo K) – Dazn 

Ore 1:30 – RD Congo-Uzbekistan (Gruppo K) – Dazn 

Ore 4:00 – Algeria-Austria (Gruppo J) – Dazn 

Ore 4:00 – Giordania-Argentina (Gruppo J) – Dazn 

SEDICESIMI DI FINALE 

28 GIUGNO 

Ore 21:00 – 2 A-2A B – Rai e Dazn 

29 GIUGNO 

Ore 19:00 – 1C – 2F – Dazn 

Ore 22:30 – 1E – 3ABCDF – Rai e Dazn 

30 GIUGNO 

Ore 3:00 – 1F – 2C – Dazn 

Ore 19:00 – 2E-2I – Rai e Dazn (ipotesi) 

Ore 23:00 – 1I-3CDFGH – Rai e Dazn (ipotesi) 

1 LUGLIO 

Ore 3:00 – 1A – 3CEFHI – Dazn 

Ore 18:00 – 1L – 3EHIJK – Dazn 

Ore 22:00 – 1G – 3AEHIJ – Rai e Dazn 

2 LUGLIO 

Ore 2:00 – 1D – 3BEFIJ – Dazn 

Ore 21:00 – 1H – 2J – Rai e Dazn 

3 LUGLIO 

Ore 1:00 – 2K – 2L – Dazn 

Ore 5:00 – 1B – 3EFGIJ – Dazn 

Ore 20:00 – 2D – 2G – Rai e Dazn 

4 LUGLIO 

Ore 24:00 – 1J – 2H – Dazn 

Ore 3:30 – 1K – 3DEIJL – Dazn 

OTTAVI DI FINALE 

4 LUGLIO 

Ore 19:00 – Dazn 

Ore 23:00 – Rai e Dazn 

5 LUGLIO 

Ore 22:00 – Rai e Dazn 

6 LUGLIO 

Ore 2:00 – Dazn 

Ore 21:00 – Rai e Dazn 

7 LUGLIO 

Ore 2:00 – Dazn 

Ore 18:00 – Dazn 

Ore 22:00 – Rai e Dazn 

QUARTI DI FINALE 

9 LUGLIO 

Ore 22:00 – Rai e Dazn 

10 LUGLIO 

Ore 21:00 – Rai e Dazn 

11 LUGLIO 

Ore 23:00 – Rai e Dazn 

12 LUGLIO 

Ore 3:00 – Rai e Dazn 

SEMIFINALI 

14 LUGLIO 

Ore 21:00 – Rai e Dazn 

15 LUGLIO 

Ore 21:00 – Rai e Dazn 

FINALE TERZO POSTO 

18 LUGLIO 

Ore 23:00 – Rai e Dazn 

FINALE 

19 LUGLIO 

Ore 21:00 – Rai e Dazn. 

I Mondiali 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio, saranno visibili in diretta tv in chiaro sui canali Rai e in streaming su Raiplay (35 partite su 104) e in diretta e in streaming su Dazn (tutte le partite). 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Giugno 2026
Lettura di 3 minuti
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Turchia-Paraguay, Almiron copre la bocca mentre parla: cartellino rosso e espulsione

20 Giugno 2026

Santanchè “Serve un fondo europeo per il turismo”

20 Marzo 2026
atac

ATAC: sospeso dal servizio e dalla paga l’autista ripreso mentre guardava un film alla guida [IL VIDEO]

24 Ottobre 2022

Nettuno, al via la realizzazione di due aree di sgambamento per i cani al Parco Palatucci

6 Novembre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno