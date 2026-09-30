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Migranti, ancora controlli alle frontiere con la Spagna: proroga per altri 15 giorni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Oggi, mercoledì 30 settembre, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime, dopo aver sentito il comitato di analisi per l’immigrazione e la sicurezza delle frontiere, riunitosi questa mattina. 

Alla base della decisione vi sono l’attuale situazione nell’exclave spagnola di Ceuta e, in particolare, il permanere delle criticità già riscontrate. L’obiettivo è rafforzare la tutela dei confini europei, anche a garanzia della sicurezza nazionale, nonché prevenire e contrastare possibili minacce terroristiche. 

Il provvedimento è stato comunicato alla Commissione europea e ai ministri dell’Interno degli altri Stati membri dell’Unione europea. 

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