Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Cina, le auto elettriche sono il 60% delle auto nuove vendute ad agosto

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Settembre 2026
Meno di un minuto

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La posizione dominante dei veicoli a nuova energia (NEV) nel mercato automobilistico cinese si è ulteriormente consolidata ad agosto, con le vendite di tali veicoli che hanno rappresentato una quota record del 60,6% delle vendite mensili di auto nuove. Lo riportano i dati del settore diffusi ieri.

Il mese scorso, la produzione e le vendite di NEV hanno superato rispettivamente 1,65 milioni e 1,64 milioni di unità, entrambe in aumento di quasi il 20% su base annua, secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Parte da Norma la rete di assistenza e tutela per le donne abusate

28 Novembre 2017

Israele-Hamas, in corso negoziati per fine guerra: leader in campo ma accordo ancora difficile

10 Gennaio 2024

Mattarella “Vigili del fuoco indispensabili per sicurezza Paese”

15 Ottobre 2024

Microbiota e fegato, trapianto in sequenza in Italia: è la prima volta al mondo

17 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno