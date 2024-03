Fiumicino: il 21 marzo “Tamburi per la pace” all’Auditorium Paolo Baffi

Giovedì 21 marzo dalle ore 10 alle 12.30, le scuole di pace del Comune di Fiumicino e l’E.I.P Italia Scuola Strumento di Pace, parteciperanno, presso l’Auditorium dell’ISS Paolo Baffi, all’incontro “Tamburi per la pace”, in occasione della “Giornata Mondiale per la poesia”.

Parteciperanno all’incontro il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Roberto Severini, il Vice sindaco Giovanna Onorati , Roberto Tasciotti Incaricato alle Politiche Sociali.

L’evento, Patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dall’E.I.P in collaborazione con la “Maison Internationalepoèsieenfance” di Bruxelles nell’ambito di un Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.