Festival di Sanremo 2023: si scommette se Amadeus, nella prima serata, avrà la cravatta o il papillon ma anche sull’età del vincitore

E’ iniziato il conto alla rovescia per la 73a edizione del Festival di Sanremo. Ad una settimana dall’inizio della gara, il quarto festival targato Amadeus entra sempre più nel vivo e così anche il TotoSanremo dell’evento musicale italiano più atteso dell’anno.

Fervono i preparativi sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e, secondo gli esperti di Betn1 il favorito per la vittoria finale è Marco Mengoni a 3 volte la posta. I primi cantanti che possono impensierirlo sono Giorgia e Ultimo, entrambi quotati a 4,50. Più lontani Madame e Lazza a 12, mentre Elodie e il duo Colapesce e Di Martino a 15.

Ma le offerte di scommesse su Sanremo non si fermano al vincitore. In tal senso tanti operatori offrono 14 modelli di scommessa. Uno dei più interessanti è il Testa a Testa, ovvero scegliere quale dei due cantanti prescelti si piazzerà più in alto. Tra le sfide più appassionanti vi sono Marco Mengoni vs Ultimo, con il primo dato a 1,65, mentre il romano è a 2,05. Invece, Giorgia è favorita a 1,40 contro Lazza dato a 2,70.

Si i potranno anche fare delle puntate su chi riuscirà a piazzarsi sul podio, oppure se l’artista entrerà nella top 5 della classifica finale. In questo senso i favoriti rimangono Marco Mengoni (1,10), Giorgia (1,22) e Ultimo (1,22).

Una delle possibilità più intriganti è sicuramente quella della scommesse sui primi due classificati al Festival. Mengoni-Giorgia e Mengoni-Ultimo sono le coppie favorite a piazzarsi in cima alla classifica a 4,50. A 4,75 vi sono le coppie Giorgia-Mengoni e Ultimo-Mengoni. La sorprese Tananai primo ed Elodie seconda vale centocinquanta volte la posta.

Per quanto riguarda il Vincente del premio della Critica la favorita è Mara Sattei a 4,50. Seguono il duo Colapesce e Di Martino e Ariete a 5,00, mentre Gianluca Grignani e Madame sono dati a 6 volte la posta.

Lo share della Prima Serata maggiore del 53,5% vale 1,60, mentre una percentuale inferiore è data a 2,15. Anche Amadeus sarà protagonista delle puntate degli appassionati: Prima Serata con papillon è offerta a 1,10, mentre è molto più alta la quota della cravatta a 8,50. Anche l’età del Vincitore sarà al centro delle scommesse di Sanremo 2023: il primo classificato Over 33,5 anni è dato a 1,80, mentre a 1,90 è la quota per un Under 33,5 anni. (Fonte Agimeg)

