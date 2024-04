M

Teatro Studio 8: Pazzi, straPazzi e StraVedove

Il 13 e 14 aprile scorso, l’Associazione di promozione sociale “Liberi Teatranti & Teatranti”, hanno dimostrato ancora una volta di essere un gruppo unito e coeso che fabbrica sogni e buon umore, tranquillità e serenità con la sua variegata attività culturale e sociale. L’ironia e la leggerezza della nuova commedia dalle venature divertenti con sfondo vedovile, scritta e diretta da Giampiero Bonomo, dal titolo “Pazzi, straPazzi e StraVedove”, ha registrato un doppio “Sold Out” al Teatro Studio 8 di Nettuno.

Quasi due ore di spettacolo tra battute esilaranti e applausi compiaciuti che non ha deluso le aspettative della Compagnia Teatrale, ma soprattutto non ha deluso la platea apparsa in sala entusiasta e divertita, desiderosa di assistere all’esilarante commedia semplice e spiritosa, piccante ma mai volgare, che ha colorato e inaugurato la primavera nettunese. Uno spettacolo teatrale ambientato con spirito vivace animato dai dialoghi in dialetto napoletano e romanesco, dalle battute incalzanti dei protagonisti in scena: Domenico Giardino, Gino Scarsella, Sara Saracino, Annaclara Martorelli, Emanuela Iacomino, Diego Tramontano, Antonello Attini e Francesco Politanò.

Il cast di attori ha dimostrato non solo grandi doti artistiche e interpretative ma anche la capacità di mantenere alta l’attenzione del pubblico senza abbassare mai il livello di caratterizzazione dei personaggi portati in scena, nonostante l’incalzare serrato di situazioni e dialoghi. Ogni singola parte recitata ha trovato la giusta espressione negli interpreti scelti e preparati dal regista G. Bonomo.

Aiuto regia: Silvia Serangeli – Direttore artistico: Francesco Ray

Prossime date: 12 maggio ore 18

Per INFO e PRENOTAZIONI chiamare il n. tel. 3513555384 – anche tramite Whatsapp

Teatro Studio 8 – via Nettuno Velletri, 8 – NETTUNO