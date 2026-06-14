Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ferrari, Leclerc nervoso nel Gp Barcellona: “Non mi importa di Piastri…”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Charles Leclerc nervoso con la Ferrari nel Gran Premio di Barcellona. Oggi, domenica 14 giugno, il pilota della Rossa è stato protagonista di una gara difficile, dopo essere partito decimo per l’incidente occorso in qualifiche all’inizio del Q3, con qualche momento di nervosismo con il proprio muretto. 

Leclerc infatti, proprio come successo a Montecarlo, non è sembrato d’accordo con la strategia della Ferrari e lo ha fatto sapere via radio. “Rientra ai box Charles per coprire Piastri”, gli hanno comunicato dal muretto, con l’intenzione di difendere la posizione sul pilota della McLaren. 

“Non mi importa di Piastri”, è stata la risposta stizzita di Leclerc, che ha quindi deciso di fare di testa sua, per la ‘rassegnazione’ della Ferrari: “Ok, resta fuori”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ucraina, Orban “Per bloccare guerra serve comunicazione e cessate fuoco”

6 Settembre 2024

Fedez e la separazione da Chiara Ferragni: “Non gioco sulla pelle dei miei figli”

23 Febbraio 2024

Tossicologia del futuro, a Bologna si apre il congresso Sitox

8 Giugno 2026

“Io Prevengo”, il truck della salute di Lilly conclude a Milano il tour lombardo

10 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno