Antonelli, ritiro nel Gp Barcellona dopo rischio penalità. Cos’è successo in Formula 1

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Andrea Kimi Antonelli costretto al ritiro nel Gran Premio di Barcellona di Formula 1, dopo essere stato a rischio penalità. Oggi, domenica 14 giugno, il pilota della Mercedes ha affrontato una gara più complicata del previsto, soprattutto per le caratteristiche del circuito catalano, che lo hanno messo davanti ad alcune difficoltà con i track limits, ovvero con l’obbligo di rimanere dentro i confini del tracciato, delimitati dalla linea bianca, e che è culminata nel ritiro a tre giri dal termine a causa di un problema con la macchina.

Nel corso della gara Antonelli ha ricevuto infatti due ‘strike’, cioè due avvertimenti da parte della direzione di gara. Il giovane pilota della Mercedes è stato infatti ‘beccato’ a sforare i track limits in curva in due occasioni e quindi lo hanno avvertito di fare maggiore attenzione perché al terzo strike sarebbe arrivata una penalità di cinque secondi.

Sicura del terzo strike la McLaren, che ha avvertito Lando Norris, per larga parte della gara alle spalle del pilota italiano, di stare incollato ad Antonelli perché, secondo loro, aveva più volte superato i track limits. La scuderia papaya ha anche comunicato di aver segnalato tutto alla direzione di gara.

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