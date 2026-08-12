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Famiglia nel bosco, Papa risponde a lettera genitori: “Vi ricordo nelle mie preghiere”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Papa Leone XIV ricorda “nelle sue preghiere” la ‘famiglia nel bosco’. Leone XIV ha risposto a una lettera inviata il 28 maggio scorso al pontefice da Nathan e Catherine in cui i genitori chiedevano il suo interessamento e le sue preghiere per la vicenda che aveva coinvolto i loro figli. “Nella missiva -rende noto l’avvocato della famiglia, Simone Pillon – avevano anche ringraziato il Papa per le parole ferme usate nella sua enciclica circa il ‘diritto primario e inalienabile dei genitori di scegliere il tipo di educazione e formazione impartita ai loro figli'”. 

Oggi “è pervenuta la risposta di papa Leone che assicura ‘di aver preso nota del contenuto della loro lettera’ e di ‘ricordare loro e la loro famiglia nelle sue preghiere'”. Nathan e Catherine “ringraziano di cuore il Santo Padre per la Sua paterna attenzione e le preghiere, e auspicano che il suo intervento nella vicenda possa favorire il ritorno urgente in famiglia dei tre figli
già per queste vacanze estive. Ringraziano anche per le numerosissime attestazioni di solidarietà e preghiere che continuano a ricevere da tutta Italia”, conclude Pillon. 

 

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