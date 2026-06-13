Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Auto pirata travolge due ragazzi a Guidonia: muore 23enne, ferito l’amico

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Drammatico incidente nella notte a Guidonia Montecelio in provincia di Roma. Un’auto pirata ha investito due studenti di 23 anni lungo la Sp27/b in via Pantano. Uno dei ragazzi è morto nonostante i tentativi di rianimazione del 118, mentre l’amico è rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Il conducente è fuggito dopo l’impatto.  

 

Da una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, un’auto ha investito due ragazzi, che camminavano a bordo strada, dopo esser usciti da un locale della zona, per poi proseguire la marcia e dileguarsi. I carabinieri della tenenza di Guidonia hanno effettuato i rilievi e stanno acquisendo testimonianze e video per identificare il responsabile. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Palermo, donna strangolata in casa: fermata la madre

10 Gennaio 2024

Cina, pubblicato il piano di rilancio per le aree rurali

3 Febbraio 2026

Nota di lutto, è scomparso il nonno di Aprilia Luigi Ferraro

28 Dicembre 2017

Samsung,/ Trend radar 2026: “L’Ai è ovunque, ma quasi un italiano su 2 non la usa (ancora)”

28 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno