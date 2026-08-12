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Colpo dell’Inter, è fatta per l’arrivo di Spence dal Tottenham

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Colpo mercato dell’Inter: Djed Spence è a un passo dal diventare un nuovo giocatore nerazzurro. L’esterno inglese dal Tottenham, secondo quanto riporta Sky Sport, lascia gli Spurs per approdare ai campioni d’Italia per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. L’Inter copre così il buco lasciato dalla partenza di Denzel Dumfries, approdato al Real Madrid.
 

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