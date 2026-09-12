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Europei uomini, bis dell’Italia di De Giorgi, anche la Grecia ko 3-0

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Secondo successo consecutivo per l’Italia di Fefè De Giorgi agli Europei di pallavolo maschile. Gli azzurri, dopo il successo all’esordio con la Svezia a Napoli, si sono ripetuti con la Grecia a Modena per 3-0 (25-23, 25-23, 25-16). Domani, sempre sul parquet emiliano, la sfida con la Slovacchia, martedì contro la Repubblica Ceca e giovedì contro la Slovenia. Tutti gli incontri inizieranno alle ore 21.05.  

Capitan Simone Giannelli e compagni non hanno mai avuto problemi durante il match nonostante la Grecia sia rimasta attaccata nel punteggio, almeno nei primi due set, poi gli azzurri hanno imposto il loro valore nel ‘tempio’ della pallavolo italiana, davanti a 4.200 spettatori.
 

Lavia chiude come miglior realizzatore con 15 punti, davanti a Romanò (14), mentre Giannelli guida la crescita della squadra. 

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