Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Goggia, malore in Argentina: rientro anticipato in Italia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Trasferta argentina conclusa con anticipo da Sofia Goggia. La campionessa bergamasca, vincitrice della medaglia di bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026 e della Coppa del mondo di supergigante nella passata stagione, ha accusato dei malori durante la sua permanenza a Ushuaia che durava dallo scorso 23 agosto, e d’accordo con la Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Russell Crowe ospite di Sanremo 2024, l’annuncio di Amadeus da Fiorello

15 Gennaio 2024

Picasso contro tutti a New York, al via le aste in cerca di nuovi record

5 Novembre 2023

Metro bloccata, Codacons: Esposto in procura per interruzione di pubblico servizio

24 Gennaio 2023

Daddy’s Pride, la marcia dei papà separati dai loro figli: «Siamo milioni di vittime»

21 Marzo 2022
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno