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Europei pallavolo, oggi Italia-Slovacchia – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Continua l’avventura dell’Italia agli Europei di pallavolo maschili 2026. Gli Azzurri, dopo aver iniziato la competizione battendo la Svezia a Napoli, nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito, e aver vinto contro la Grecia sul parquet di Modena, si preparano a scendere in campo contro la Slovacchia oggi, domenica 13 settembre, sempre nella città ducale. Si comincia alle 21:05. 

Dove vedere Italia-Slovacchia? Le partite dei Campionati europei di pallavolo maschile 2026 sono visibili in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now, Dazn ed Eurovolley TV. Le partite dell’Italia saranno visibili in diretta tv e in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay. 

Gli Azzurri torneranno in campo martedì 15 settembre alle 21:05, contro la Repubblica Ceca.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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