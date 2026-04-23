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Tottenham, De Zerbi per la salvezza cerca uno psicologo… su LinkedIn

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
Il Tottenham cerca… uno psicologo. Il club inglese si trova in una situazione di classifica drammatica in Premier League, terzultimo a -2 dal quartultimo posto che vale la salvezza dopo ben 15 partite senza vittoria. Per risollevarsi il nuovo allenatore Roberto De Zerbi, subentrato all’esonerato Igor Tudor, ha deciso di affidarsi a uno specialista per lavorare sulla mente dei suoi giocatori. 

Il club inglese ha così iniziato la ricerca di un professionista, quello che nel campo si chiama mental coach, ma lo ha fatto in un modo quasi inedito. Il Tottenham ha infatti pubblicato un annuncio su LinkedIn, il social del lavoro. A Londra cercano, si legge nell’annuncio, uno psicologo da inserire nello staff tecnico della prima squadra. 

Obiettivo è lavorare a livello tecnico sulla mente dei singoli giocatori e consolidare quella del gruppo squadra, integrando il lavoro tattico di De Zerbi.  

 

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