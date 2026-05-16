Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint Gp Catalogna: orari e dove vederle in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Oggi, sabato 16 maggio, il motomondiale riparte con il Gran Premio di Catalogna – in diretta tv e streaming – sul circuito di Montmelò a Barcellona con la seconda sessione di prove libere, le qualifiche e la gara Sprint. Si ricomincia dopo il trionfo di Jorge Martin in Francia, che ha vinto l’ultimo Gp precedendo il compagno di scuderia Marco Bezzecchi, leader del Mondiale con sei punti di vantaggio proprio sullo spagnolo, e il giapponese dell’Aprilia Trackhouse Ai Ogura. 

 

Le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio di Catalogna sono in programma oggi, sabato 16 maggio. La seconda sessione di libere inizierà alle ore 10.10, mentre per le qualifiche bisognerà attendere le 10.50. La gara Sprint infine prenderà il via alle 15. 

 

Gli appuntamenti del Gran Premio di Catalogna di MotoGp saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali SkySport. Le qualifiche e la gara Sprint inoltre si potranno seguire anche in chiaro su Tv8. Diretta streaming sull’app SkyGo, NOW e, per qualifiche e gara corta, anche sulla piattaforma web di Tv8. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pomezia, nuovo giardino a Martin Pescatore, al via i lavori in via Vinci. Il Sindaco in visita al cantiere

22 Dicembre 2017

Eicma: nel 2024 i 110 anni di storia dell’evento espositivo, presentato il logo celebrativo

13 Novembre 2023

Bollette gas in calo a febbraio 2024, Arera: -4% per i clienti vulnerabili

4 Marzo 2024
calenda

Calenda, se destra non riesce a formare esecutivo forte parola torni a Mattarella e Draghi

17 Ottobre 2022
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno