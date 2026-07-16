Mondiali 2026, Trump allo stadio per la finale Spagna-Argentina. Milei non c’è per scaramanzia

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Donald Trump allo stadio per la finale dei Mondiali 2026. La Casa Bianca ha confermato la presenza del presidente americano domenica per la sfida tra Argentina e Spagna, che si terrà a New York e chiuderà il “Mondiale più visto, sicuro e di successo della storia americana”. “Domani il presidente sarà a New York per un ricevimento Fifa nella Trump Tower – ha annunciato la portavoce Karoline Leavitt nel corso del briefing stampa – quella di domenica sarà la giusta conclusione a un torneo che ha messo in mostra l’abilità americana di ospitare il mondo sul più grandioso dei palcoscenici”. Trump, che ha un legame solidissimo con il presidente della Fifa Gianni Infantino, dovrebbe consegnare il trofeo ai prossimi campioni del mondo. Già nella finale del Mondiale per club, nell’estate 2025, il presidente americano è stato protagonista della cerimonia di premiazione: ha consegnato la coppa al Chelsea ed è rimasto sul palco ad esultare con i blues, visibilmente sorpresi per la presenza dell’illustre intruso.

“Non vediamo l’ora arrivi la finale di domenica, e anche il presidente non vede l’ora di andare”, ha aggiunto Leavitt. “Penso il mondo abbia visto come Trump e il nostro Paese siano in grado di creare il più grande show del mondo – ha aggiunto Leavitt – Siamo persone generose e che lavorano duro, e abbiamo il migliore Paese del mondo”. “Adoro guardare i video dei tifosi stranieri che sono venuti qua e sono rimasti sorpresi di quanto siano belli e godibili gli Stati Uniti – ha proseguito la portavoce – Non ci viene riconosciuto abbastanza dai media internazionali, ma incoraggiamo tutti a venire a vivere l’America per conto proprio”.

Allo stadio saranno presenti i reali di Spagna, tifosi doc delle Furie Rosse: ci saranno Re Felipe VI, la regina Letizia, la principessa delle Asturie Leonor e l’infanta Sofia. Non ci sarà, invece, il presidente argentino Javier Milei: ha annunciato che non andrà a New York per assistere dal vivo alla finale dei Mondiali 2026, nonostante l’amicizia conTrump. Milei preferisce seguire la sfida di domenica dalla residenza presidenziale, come ha fatto per tutte le partite del torneo.

Intervistato dall’emittente radiofonica El Observador, Milei ha spiegato che “in nessun caso” interromperà quello che considera un rito portafortuna. Il presidente ha infatti affermato di voler continuare a guardare le partite della nazionale argentina dalla sua residenza ufficiale, convinto che questa consuetudine abbia accompagnato il cammino della squadra fino alla finale.

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