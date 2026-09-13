Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Elezioni in Svezia, la coalizione di centro-sinistra avanti con il 51,3% dei voti: gli exit poll

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La coalizione di centro-sinistra all’opposizione guidata da Magdalena Andersson si attesta al 51,3% nelle elezioni parlamentari in Svezia, al di sopra del blocco di governo di destra, fermo al 47%. E’ quanto emerge dagli exit poll. Nel dettaglio, secondo il sondaggio TV4 il Partito Socialdemocratico ha ottenuto il 28,4% i Democratici Svedesi il 18,5%, i Moderati il 17,5%, il Partito di Centro il 9%, il Partito dei Verdi il 7%, il partito della Sinistra il 6,9%, i Cristiano Democratici il 6 % e i Liberali il 5%. 

Secondo gli exit poll di SVT/Valu, l’opposizione otterrebbe 183 seggi nel nuovo parlamento, contro i 166 del governo attuale e dei Democratici Svedesi. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ritorno amaro a Bergamo per Gasperini, Atalanta-Roma 1-0

4 Gennaio 2026

Operata al femore a 104 anni, già in piedi il giorno successivo all’intervento

27 Giugno 2026

Fiumicino, il sindaco su Covid-19: I casi oggi sono 101

18 Ottobre 2021

Auto bloccata dalla neve nel vicentino liberata dai vigili del fuoco

5 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno