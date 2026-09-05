Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Europei di pallavolo, oggi la semifinale: Italia-Polonia – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – L’Italia torna in campo agli Europei di pallavolo 2026. Oggi, sabato 5 settembre, la Nazionale femminile allenata da Julio Velasco affronta la Polonia – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nella semifinale della rassegna continentale a Istanbul, dopo aver superato la Svezia ai quarti.  

 

In caso di vittoria l’Italia se la vedrà con la Turchia, che ha battuto la Serbia 3-0. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Milan-Napoli 1-0, decide il gol di Theo Hernandez

11 Febbraio 2024

All’asta in Inghilterra un proiettile della pistola che uccise John Lennon

25 Febbraio 2024

A Londra al via ‘Summer Street Project’: mezzo milione di sterline per trasformare la città in una piazza italiana

6 Luglio 2026

Marito Roccella, continuano le ricerche nel lago di Vico: in campo anche i droni

24 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno