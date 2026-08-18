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Musetti-Zheng: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo a Cincinnati. Oggi, martedì 18 agosto, il tennista azzurro sfida lo statunitense Michael Zheng – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 americano. Musetti, dopo il bye al primo turno, ha eliminato il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 6-4, 6-2 nel secondo, mentre Zheng ha superato il francese Ugo Humbert per 6-4, 6-3. 

 

Il match tra Musetti e Zheng è in programma oggi, martedì 18 agosto, alle ore 17 sul Grandstand di Cincinnati. I due tennisti non si sono mai affrontati.  

 

Musetti-Zheng sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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