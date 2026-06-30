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Sinner, nessuno sparring regge ritmo: Jannik ne cambia due a Wimbledon

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner ‘distrugge’ tutti i suoi sparring partner a Wimbledon 2026. Il tennista azzurro affronterà domani il portoghese Nuno Borges nel secondo turno dello Slam di Londra, a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz nella finale dello scorso anno. 

Secondo quanto raccontato da SkySport, Sinner si sarebbe allenato oggi, martedì 30 giugno, con due tennisti diversi, per poi concludere gli scambi con Simone Vagnozzi. Il motivo? Nessuno di loro riusciva a tenere il ritmo dell’azzurro, tanto che Darren Cahill è intervenuto per dare alcuni consigli. Il primo giocatore inglese è stato subito sostituito, ma nemmeno il secondo avversario ha soddisfatto il numero 1 del mondo. 

Dall’altra parte della rete è quindi arrivato l’allenatore di Sinner, che ha concluso l’allenamento con lui. L’azzurro sembra aver alzato l’asticella dopo l’esordio zoppicante contro Kecmanovic, dove è riuscito a rimontare e battere il serbo in cinque set. 

 

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