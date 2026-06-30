Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Inchiesta escort, il calciatore dell’Inter Bastoni indagato per prostituzione minorile

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il difensore dell’Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile, nell’ambito dell’inchiesta- coordinare dalla pm Rosaria Stagnaro e dall’aggiunta Bruna Albertini – su un presunto giro di escort. La notizia è stata anticipata dall’edizione online di Repubblica e confermata da ambienti giudiziari. Il calciatore – che secondo gli accertamenti della Gdf avrebbe avuto un rapporto con una ragazza all’epoca – ha ricevuto oggi un invito a comparire per venerdì. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Enti locali e pulizie, dalla Lombardia alla Sardegna: ecco chi spende di più e chi meno

3 Marzo 2024

Lanuvio, 8 marzo: le iniziative del Comune

7 Marzo 2021

Gerard Depardieu, nuove accuse di abusi sessuali. Macron: “Suo ammiratore, non ritiro Legion d’Onore

21 Dicembre 2023

Usa, Walz accetta candidatura a vicepresidente “Con Harris vinciamo”

22 Agosto 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno