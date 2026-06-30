Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Juventus, settlement agreement con la Uefa: multa e restrizioni alla rosa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
La Uefa multa la Juventus. Oggi, martedì 30 giugno, la squadra bianconera ha chiuso un settlement agreement con il massimo organismo di governo del calcio europeo dopo le violazioni al Fair Play Finanziario. La società torinese non ha rispettato, in particolare, la cosidetta “football earnings rule”, ovvero la norma che prevede un massimo di deficit aggregato pari a 60 milioni di euro nei tre esercizi precedenti. 

La Prima Camera del Club Financial Control Body, l’organismo della Uefa che vigila sulle finanze dei club, ha analizzato i bilanci del 2023, 2024 e 2025. La Juventus è quindi tra i club sanzionati per non essere rimasta entro i ‘paletti’ imposti, con il settlement agreement che ha durata di tre anni: i bianconeri dovranno rientrare nei parametri entro e non oltre il 2028. 

La multa, prevista nell’accordo, alla Juventus è di 20 milioni di euro totali di cui 6 incondizionati e 14 condizionati, che potrebbero quindi essere evitati se dovesse rispettare determinati parametri nel corso degli anni. Sono previste inoltre anche eventuali limitazioni sportive, con i bianconeri che avranno restrizioni nella registrazione dei giocatori nella lista A per le competizioni europee. Se non verranno raggiunti gli obiettivi intermedi inoltre, le sanzioni potrebbero aggravarsi fino a portare all’esclusione dalle coppe. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Fiaccolata per Navalny, Salvini: “La Lega ci sarà”

18 Febbraio 2024
MIKE BONGIORNO

MIKE BONGIORNO 1924 – 2024: La mostra dal 17 settembre a Palazzo Reale di Milano

24 Luglio 2024

Orban “L’Europa è in una lenta agonia, serve un cambiamento”

9 Ottobre 2024

Latina, Giornata del Rifugiato: il Beat con la sua musica si unisce all’accoglienza

20 Giugno 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno