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Sonego al secondo turno di Wimbledon, eliminato Arnaldi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
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LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego avanza al secondo turno di Wimbledon. Il torinese, chiamato alla difesa degli ottavi di finale conquistati nella passata stagione, si sbarazza in quattro set dell’argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 29 del tabellone. 6-4 6-4 6-7 (2) 7-6 (4), in tre ore e 39 minuti di gioco, il punteggio in favore del numero 69 del mondo, che al secondo turno se la vedrà con il canadese Gabriel Diallo.
Eliminato all’esordio invece Matteo Arnaldi. Il sanremese, testa di serie numero 32, reduce dalla clamorosa semifinale centrata al Roland Garros, si arrende sull’erba londinese in quattro set di fronte al francese Quentin Halys. 3-6 6-1 7-6 (5) 6-3, in due ore e 44 minuti di gioco, il punteggio in favore del transalpino.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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