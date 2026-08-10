Europei atletica, oggi si parte: da Fabbri a Dosso, azzurri in gara e dove vederli

(Adnkronos) – L’attesa è finita. Oggi, lunedì 10 agosto, iniziano gli Europei di atletica a Birmingham. Tanti gli azzurri impegnati in questa prima giornata di gare, a cominciare da Leo Fabbri e Zaynab Dosso, a caccia di una medaglia rispettivamente nel getto del peso e nei 100 metri femminili. Ecco il programma della gare di oggi, gli orari e dove vederle in tv e streaming.

Ecco il programma di oggi agli Europei di atletica a Birmingham:

11.35 Getto del peso (femminile), qualificazioni (Musci, Verteramo)

11.40 Lancio del martello (maschile), qualificazioni (Olivieri)

11.45 800 metri (maschile), batterie (Lazzaro, Pernici, Tecuceanu)

12.25 100 metri (femminile), batterie (Hooper)

12.30 Salto in lungo (maschile), qualificazioni (Furlani, Inzoli)

12.55 400 metri (maschile), batterie (Benati, Sito, Soudassi)

13.35 400 ostacoli (femminile), batterie (Sartori)

13.40 Getto del peso (maschile), qualificazioni (Fabbri, Ferrara, Ponzio)

In serata, poi, spazio alle prime finali



20.03 Getto del peso (femminile), finale

20.10 Lancio del martello (femminile), qualificazioni (Fantini, Mori)

20.35 100 ostacoli, batterie (Carmassi, Carraro, Polzonetti)

20.55 Salto triplo (femminile), qualificazioni (Derkach, Saraceni)

21.10 100 metri (femminile), semifinali (Dosso, ev. Hooper)

21.30 Getto del peso (maschile), finale (ev. Fabbri, Ponzio, Weir)



21.40 5000 metri (maschile), finale (Guerra, Maggi, Parolini)

22 3000 siepi (femminile), batterie (Colli)

22.37 4×400 (mista), finale (Italia)

22.50 100 metri (femminile), finale (ev. Dosso, Hooper)



Le gare di oggi agli Europei di atletica saranno visibili in diretta e in chiaro su Rai 2 (in queste fasce orarie: 11:30-13; 20-20:30; 21- fine gare) e Rai Sport Hd (dalle 13 alla fine della sessione mattutina; dalle 20:30 alle 21), ma anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che su Sky Sport 252. Tutti gli appuntamenti saranno poi visibili in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e Dazn.

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