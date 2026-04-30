Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Madrid, Fils pensa alla semifinale con Sinner: “Sarà divertente, ha vinto qualcosa?”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Arthur Fils approda in semifinale a Madrid e si prepara alla super sfida con Jannik Sinner per un posto nell’ultimo atto del Masters 1000 spagnolo. Ieri, mercoledì 29 aprile, il tennista francese ha avuto la meglio contro Jiri Lehecka, regalandosi il match con il numero uno del ranking Atp: “Cosa aspettarsi? Sarà molto divertente” ha detto il numero 21, chiudendo con una battuta: “Parliamo di un campione straordinario, il numero uno al mondo. Ha appena vinto qualcosa? Indian Wells, Miami, Montecarlo…”.  

 

Fils ha poi spiegato come intende prepararsi alla sfida: “Farò del mio meglio, cercherò di esprimermi al massimo e godermi il momento in campo. Sarà divertente, è bello scendere in campo da sfavoriti. Andiamo…”. La semifinale tra Sinner e il francese è in programma domani, venerdì 1 maggio: l’orario è ancora da definire.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

LetExpo 2026 chiude con numeri record, oltre 120mila visitatori

16 Marzo 2026

Cori, torna alla Pro Loco il servizio civile: bando per 2 volontari

21 Settembre 2018

Ex Ilva, il tempo stringe: le prossime mosse

14 Gennaio 2024

Sanremo 2024, il ‘dopo Presta’ di Amadeus: i nomi in lizza

24 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno