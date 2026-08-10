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Eruzione Etna, sospesi fino alle 17 i voli in arrivo all’aeroporto di Catania

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania sospese fino alle 17 di oggi, lunedì 10 agosto, “a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera”. Lo comunica Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania che, “a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1). Sono sospese le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle ore 17”. 

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