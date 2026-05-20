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Bublik contro doppio e padel: “Se non sai giocare a tennis…”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Chi gioca in doppio non è un vero tennista, almeno secondo Alexander Bublik. Il giocatore kazako è tornato a far parlare di sé, come spesso gli capita, con una polemica per la verità non nuova, confermando la sua avversione per il doppio e, a quanto pare anche per il padel: “Non è tennis, è mezzo tennis. Se non sai giocare in singolo, giochi in doppio. Se non sai giocare in doppio, giochi a padel. È così semplice”, ha detto Bublik in un’intervista concessa al Guardian. 

Il motivo per cui i giocatori si danno al doppio, secondo Bublik, è in primis economico: “Penso che te ne renda conto subito, non appena inizi a guadagnare giocando a tennis, che è un grande business”. 

“È fantastico vincere trofei, è fantastico giocare in uno stadio bellissimo, tutto questo è molto bello, ma alla fine devi guadagnarti da vivere”, ha detto Bublik, “e penso che questa sia stata la mia motivazione principale quando sono diventato un tennista professionista”. 

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