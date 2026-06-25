Estate romana, parte il countdown per il Neema Fest 2026: musica, piscina e White Party

L’estate romana si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla Black Music contemporanea. Domenica 28 giugno il Kalaya Bamboo Experience di Roma ospiterà BEKIND × NEEMA – Pool Day | White Party, evento che darà ufficialmente il via al conto alla rovescia verso il Neema Fest 2026, in programma il 12 luglio.

Non sarà soltanto una giornata di musica, ma un’esperienza che unirà intrattenimento, cultura, benessere e convivialità. Dalle ore 11 fino a tarda notte il pubblico potrà vivere una lunga maratona di DJ set con sonorità Afro, Amapiano, Hip Hop, R&B e Afro Fusion, accompagnate da esibizioni di sassofono dal vivo, percussioni e performance di ballerini, in un’atmosfera pensata per valorizzare l’incontro tra culture e stili musicali.

Il programma prevede anche momenti dedicati allo sport e al relax, con una sessione di allenamento mattutina, un’area wellness con massaggi ayurvedici e una proposta gastronomica che accompagnerà gli ospiti dal brunch fino alla serata, quando il dress code si trasformerà nel classico White Party. Il tutto immerso nella cornice del Kalaya Bamboo Experience, uno degli spazi estivi più suggestivi della Capitale.

L’appuntamento rappresenta l’anteprima del Neema Fest 2026, manifestazione nata nel 2017 e diventata negli anni un punto di riferimento per la diffusione della Black Music in Italia. Il festival ha già ospitato artisti internazionali di primo piano e anche l’edizione 2026 promette una line-up di DJ italiani e stranieri pronta a trasformare Roma in un grande palcoscenico multiculturale, dove la musica diventa linguaggio universale capace di unire persone provenienti da ogni parte del mondo.