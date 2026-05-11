Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Napoli-Bologna 0-2, Orsolini raddoppia su rigore (con Var) e gli azzurri protestano: cos’è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Caso var che fa discutere nel primo tempo di Napoli-Bologna di oggi, lunedì 11 maggio. Al 32′, un ispiratissimo Bernardeschi crossa in mezzo per Miranda e il difensore viene atterrato dal capitano del Napoli Di Lorenzo. All’inizio, l’arbitro Piccinini lascia correre e dice che non c’è fallo, ma dopo pochi secondi viene richiamato al Var per visionare il contatto e assegna il calcio di rigore al Bologna (già in vantaggio 1-0 grazie al gol di Bernardeschi) tra le proteste degli uomini di Conte. 

Sul dischetto va Orsolini, che sceglie di incrociare col sinistro e beffa Milinkovic-Savic per il raddoppio.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Atp Finals in Italia anche dopo il 2025, il piano di Binaghi

19 Novembre 2023

Energia, Fortis (Fondazione Edison): “Abbiamo una storia esemplare”

15 Novembre 2023

Sanità, Siaarti: “Sui social contrapposizioni inappropriate tra professionisti e specialità”

24 Aprile 2026
auto rubate

Anzio, colpisce agenti con calci e pugni: arrestato tunisino per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale

21 Settembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno