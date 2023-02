ESCLUSIVA L’ECO, Lazio Women: parla Federica Savini

Classe 1991, Laziale di famiglia, difensore puro per caratteristiche e attitudine in campo. Federica Savini dopo un’esperienza di ormai 25 anni in biancoceleste (con un’unica finestra alla Res Roma dal 2015 al 2018) è una vera e propria istituzione a Formello. La Lazio deve a lei un pezzo della sua gratitudine per la fede ormai granitica giurata alla società e ai colori; oggi, ha deciso di raccontarsi ai nostri microfoni esprimendosi sul suo futuro e sulla stagione in corso della Lazio.

Federica, come sta andando questa stagione in biancoceleste?

“Sta procedendo bene. Siamo partite forte e ora cerchiamo di mantenere alto il livello in ogni allenamento e in ogni partita.”

Che Lazio è quella di quest’anno, con obiettivi così ambiziosi?

“Siamo una squadra molto competitiva con una rosa ben assortita sia per caratteristiche che per età delle giocatrici”.

Qual è il clima nello spogliatoio in una stagione frenetica come questa, densa di sfide e partita con alte aspettative?

“Nello spogliatoio c’è un bel clima. Scherziamo molto, ma quando c’è da lavorare nessuno si tira mai indietro cercando anche di aiutarci a vicenda. Il campionato è lungo e ci sono molte squadre forti; questo deve essere un incentivo a dare sempre di più”.

La tua nascita calcistica è strettamente legata con i campetti della tua città. Che percorso è stato il tuo e quante complessità hai dovuto affrontare?

“Sono cresciuta sul campo del Cynthia Genzano con le squadre maschili. Ho avuto la fortuna di vivere il calcio femminile in momenti totalmente diversi, sia quando era una semplice passione sia quando si è trasformato in un lavoro. Le tante complessità che ho affrontato non le ho mai accusate perché giocare a calcio è la cosa che amo di più.”.

Domenica la partita contro la Ternana sarà una sfida promozione vera e propria. Come la state preparando mentalmente?

“È una partita importante che stiamo preparando come sempre con grande attenzione. Siamo serene e concentrate sull’obiettivo. Inoltre, giocheremo in caso e questo ci spinge ancor di più a fare bene. Spero che la tribuna sia piena”.

Riportare la Lazio in Serie A, che sapore avrebbe questo sogno, a patto che sia sogno e non realtà quasi tangibile?

Tornare in Serie A è sempre stato un grande obiettivo. Abbiamo raggiunto questo traguardo due stagioni fa e quest’anno proveremo a raggiungerlo di nuovo. Faremo il massimo giorno dopo giorno per riuscirci”.

Un’ultima. Cosa ti aspetti dal tuo futuro?

“Non guardo troppo in avanti. Mi godo ogni allenamento con la spensieratezza di una bambina, ma con la consapevolezza dei trent’anni ormai superati. Sono comunque certa che il calcio sarà sempre nelle mie giornate, in qualsiasi modo.”

Ringraziamo moltissimo Federica Savini per averci dedicato il suo tempo in quest’intervista, oltre alla società che l’ha resa possibile.