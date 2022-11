Gli NFT, i non fungible token di cui tanto si parla, hanno preso piede nel 2021, dopo una vendita milionaria dell’artista americano Beeple. Ma gli NFT hanno origine molto prima, e non sono legati solo al mondo dell’arte, a cui pure stanno imprimendo una svolta epocale. Questa tecnologia basata sulla blockchain ha molteplici applicazioni e potenzialità enormi, in gran parte ancora da esplorare: dal gaming ai metaversi, dal collezionismo al marketing, dai social media all’editoria.

Amelia Tomasicchio, esperta di digital marketing, cofounder e direttrice della rivista online “The Cryptonomist”, inserita da Forbs Italia tra i 100 under 30 che si sono distinti nel 2021, ripercorre in questo libro la storia degli NFT, le loro implicazioni economiche quali asset unici e non intercambiabili, le loro fondamenta tecnologiche, i dilemmi e le opportunità nei mercati digitali, i legami con le criptovalute, le storie dei protagonisti e delle aziende che ha incontrato nel settore. Ne nasce una guida agile, pratica e completa che permetterà di scoprire tutti i segreti degli NFT, utili anche per chi vuole avviare un business nell’industria della crypto arte e non solo.

Di tutto questo si parlerà alla presentazione del libro: “NFT – Guida Completa”, mercoledì 16 Novembre, a partire dalle ore 17:00, presso la Biblioteca Attiva di Ariccia, sita in Via Flora 3. Ne discuteranno, insieme all’autrice Amelia Tomasicchio, Andrea Titti, Direttore di Meta Magazine, e Mirko Giustini, giornalista per Il Corriere della Sera. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Ariccia, vedrà la presenza anche della Consigliera Comunale Anita Luciano, che porterà i saluti dell’amministrazione comunale.

